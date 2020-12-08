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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

Trans birey kısıtlamada sokağa çıktı, şarkı söyleyip dans etti

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Trans birey kısıtlamada sokağa çıktı, şarkı söyleyip dans etti
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Antalya'da kısıtlamada sokakta şarkı söyleyip, dans eden trans bireyin görüntüleri kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uyguladığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bir trans birey, sokakta yüksek sesle, "Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp, yer gibi" şarkısını söyleyip, dans etti.

Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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