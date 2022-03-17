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Tramvayda 'yol verme' kavgası: O anlar kamerada

#Tramvay#Kavga#İstanbul

Mescid-i Selam Topkapı tramvayında, yol verme ve ilerleme tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Mescid-i Selam Topkapı tramvay hattında meydana geldi. Sultangazi yönüne giden tramvay, Rami İstasyonu'ndaki yolcuları aldıktan sonra iddiaya göre, bir yolcu diğer yolcularla yol verme ve ilerleme konusunda tartışmaya başladı. Yolcu, kendisini uyaran bir kişiye, hakaret edip, saldırmaya başladı. Diğer yolcular araya girerek, kavganın büyümesine engel oldu. Topçular İstasyonu'nda tramvaydan inen kişi, tartıştığı kişinin aşağı inmesini istedi. Yolcular, istasyondaki güvenlik personelini uyardı.

Güvenlik personeli araya girerek, kişiyi tramvaydan uzaklaştırdı. Yaşanan tüm o anlar ise, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Tramvayda yol verme kavgası: O anlar kamerada

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#Tramvay#Kavga#İstanbul

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