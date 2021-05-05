Tramvay yolunda can pazarı

İstanbul Fatih’teki Haseki Tramvay Durağı’nda bekleyen Abdullah Mayadağlı, dün sabah saatlerinde, rayların üzerinden karşıya geçmek istedi. Tam o sırada durağa yaklaşan tramvay, raylara fırlayan Mayadağlı’yı altına aldı. Tramvayın altında kalan kişiyi görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tramvayın altında kalan Abdullah Mayadağlı’yı kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler Mayadağlı’yı kurtarmak için canla başla çalıştı, zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan Abdullah Mayadağlı, ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

‘FARK EDEMEDİ’

Olayı gören bir yolcu, “Hızlı bir şekilde karşıya geçmek istedi. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü yüzüstü” dedi. Öte yandan Abdullah Mayadağlı’nın yola fırlaması, tramvayın altında kalması güvenlik kamerasınca da anbean kaydedildi.

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