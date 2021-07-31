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Gündem
Ä°STANBUL,(DHA)
Haber GiriÅŸ: 31.07.2021 - 14:56 | Son GÃ¼ncelleme:

Tramvay yoldan çÄ±kÄ±p elektrik direÄŸine çarptÄ±

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Tramvay yoldan çÄ±kÄ±p elektrik direÄŸine çarptÄ±

BaÄŸcÄ±lar-KabataÅŸ seferini yapan tramvay, GÃ¼lhane ParkÄ± yakÄ±nlarÄ±nda raydan Ã§Ä±ktÄ±. Tramvay elektrik direÄŸine Ã§arparak, direÄŸi yola devirdi. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.Â

Metro Ä°stanbul'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "T1 KabataÅŸ - BaÄŸcÄ±lar Tramvay HattÄ±'mÄ±zda teknik arÄ±za nedeniyle seferlerimiz BeyazÄ±t - BaÄŸcÄ±lar ve KarakÃ¶y - KabataÅŸ arasÄ±nda yapÄ±lmaktadÄ±r." denildi.

AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...

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