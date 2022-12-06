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Tramvay otobüsü ikiye böldü: 33 kişi yaralandı

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#Tramvay#Kaza#Otobüs
Tramvay otobüsü ikiye böldü: 33 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 07:00

Yeşil ışıkta tramvay yolunun karşısına geçen İETT otobüsüne tramvay çarptı. Otobüsün ikiye bölündüğü kazada 4’ü ağır 33 kişi yaralandı.

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İSTANBUL’da Taksim-Cebeci seferini yapan İETT otobüsü, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy Namık Kemal Caddesi’ndeki hemzemin kavşaktan yeşil ışık kendisine yanarken geçiyordu. Bu sırada T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferini yapan tramvay hızla gelen otobüse çarparak sürükledi. Otobüs ikiye bölünürken, 2 otomobil ve bir güvenlik kulübesi de zarar gördü. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsün içindeki yaralılara ilk müdahaleyi çevreden yetişenler yaptı. Otobüs içinde sıkışan bir yolcu itfaiyenin çalışmasının ardından çıkartılarak hastaneye gönderildi. Ambulans megafonundan sık sık “Başka yaralı var mı?” anonsları yapıldı.

ŞOFÖR: “YEŞİLDE GEÇTİM”

Otobüs şoförü Ünal Koçkesen’in uyuşturucu ve alkol testinin temiz çıktığı, vatmanla ilgili testin ise tedavisinin ardından yapılacağı belirtildi.

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İETT şoförü Koçkesen’in (50), polis merkezindeki ifadesinde “Bana yeşil ışık yanıyordu. Otobüsün yarısı geçmişti zaten, otobüse arkadan vurdu. Kural ihlali yapmadım, görüntülerde de mevcut” dediği öğrenildi.

Tramvay otobüsü ikiye böldü: 33 kişi yaralandı

‘SİNYALİZASYON ARIZALI’ İDDİASI

Bir haftadır tramvay hattındaki sinyalizasyonun arızalı olduğu da iddia edildi. Görgü tanıkları da hem otobüse hem de tramvaya yeşil ışık yandığını, bir haftadır benzer çok sayıda kaza atladıldığını söyledi. Bazı görgü tanıkları ise otobüsün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti.

Sürüklenen otobüsün çarptığı güvenlik kulübesinden son anda çıkarak ölümden dönen Selahattin Şahin, “Bir anda sesi duyunca deprem oluyor sandık. Kulübeden zor çıktık, Allah korudu” dedi.

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#Tramvay#Kaza#Otobüs

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