×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Tramvay Kazası#Kocaeli
Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 16:47

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay ile çöp kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. Alikahya Fatih Mahallesi yönüne giden tramvay ile İzmit Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çarpıştı. Kazada kamyon şoförü ve yanındaki işçi ile tramvaydaki bir yolcu yaralandı.

Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı: 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı: 3 yaralı

Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Tramvayın bölgeden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınApartmandaki ilaçlamada 3 aileden 8 kişi hastanelik olduApartmandaki ilaçlamada 3 aileden 8 kişi hastanelik olduHaberi görüntüle

Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı: 3 yaralı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Tramvay Kazası#Kocaeli

BAKMADAN GEÇME!