Tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam ederken bazı vatandaşlar rayların üzerinde yürüyerek duraklara gitmeye çalıştı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

“RİNG ARAÇLARI KOYABİLİRLERDİ"

Ferhat Çeren, “Yusufpaşa durağından buraya kadar yürüyoruz. Bir açıklama ve yön gösteren olmadı. Aşağıya doğru yürüyoruz. Yorulduk hava sıcak. Ring araçları koyabilirlerdiö dedi. Murat Bozmeşe, “Çapa durağından beri yürüyoruz. Arıza var dediler. Tahta Kalaye gidiyorum" diye konuştu.

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