Trakya'da vaka sayıları arttı! Haritaya kırmızıya büründü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 27 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları tablosunda; Kırklareli'de 379,83 olan vaka sayısı 456,13'e, Edirne'de 212,13 olan vaka sayısı 278,59'a, Tekirdağ'da 288,14 olan vaka sayısı ise 336,43'e yükseldi. Kırklareli, nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan 2'nci il oldu. Kırklareli'ni ise sırasıyla Edirne ve Tekirdağ izledi. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında kırmızıya döndü.

Bu arada en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 84,2 ile Türkiye'de 5'inci sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde 81,9, Edirne'de de yüzde 82,3 oldu.

'ÖZELLİKLE CUMA GÜNÜ YABANCILAR GELİYOR'

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Vakaların yüzde 15'nin 18 yaş altı, yüzde 60'nın ise 18-64 yaş arasında olduğu Edirne'de vatandaşlar, artışın Bulgar turistler nedeniyle yaşandığını ileri sürdü.

Sosyal mesafe olmadığı için vakalarını arttığını belirten Hazangül Çelebi, "Son dönemde kentte yoğunluk da arttı. Özellikle cuma günleri birçok Bulgar geliyor ve nüfus artıyor. Bulgarların etkisi olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama açık havaya çıkınca biz de maskelerimizi çıkartıyoruz" dedi.

Esmanur Turan ise, "Maske ve mesafe kurallarına uymuyoruz, halkımız biraz bilinçsiz davranıyor. Halkımız da kalabalık dolaşmaya, kalabalık ortamlarda bulunmayı çok seviyor. Edirne de zaten kalabalıklaşmaya başladı, özellikle cuma günü yabancılar geliyor. Bundan da kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.