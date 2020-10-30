MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Trakya'da sağanak etkili oluyor
GeriGündem Trakya'da sağanak etkili oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KIRKLARELİ (AA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Trakya'da sağanak etkili oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trakya'da sağanak etkili oluyor
Abone Olgoogle-news

Edirne ve Kırklareli'nde devam eden sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında bekledi, kimileri de şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırım ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması amacıyla rögar kapaklarını açarak çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nin kuzeydoğu ve doğu ilçelerinde öğleden sonra kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.
Edirne'de de puslu havanın yanı sıra zaman zaman şiddetlenen sağanak etkili oluyor. Yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava sistemiyle sıcaklıkların düşeceği ön görülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle