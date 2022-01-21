Trakya'da kar yağışı etkili oluyor! Sınırdaki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava, Trakya'da etkili olmaya başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli, Çallıdere, Küçünlü, Vaysal ve Kalkansöğüt köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Hamzabeyli köyünde karın yağmasını sevinçle karşıladıklarını söyleyen buğday üreticisi Mehmet Doğan, "Beklediğimiz bir kar yağışıydı. Karın yağması ekili buğdayımıza çok iyi gelecek. Gübre gibi etkili olan kar, yer altı sularımızda çoğalmasına neden olacak. Bizim köyümüzde yer altı sularıyla tarlamızı suluyoruz" dedi.

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ÇORLU'DA ZİNCİRLEME KAZA

Kar yağışı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray ilçelerinde kar yağışı her geçen saat etkisi artırırken, araçların üzerleri de beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü TEM yolunun İstanbul yönü Çerkezköy gişeler mevkisinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda hasar oluştu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, kısa süre trafiğe kapandı; araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

KEŞAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne’nin Keşan ilçesi, öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Çarşı merkezinde esnaf, iş yerinin önünde biriken karı temizledi. Kar yer yer 3 santimetre kalınlığına kadar ulaştı. Belediye ile Karayolları ekipleri ise yollarda olası buzlanma ve kar birikmesine karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor. Öte yandan Keşan-Uzunköprü kara yolunda da etkili olan kar yağışı nedeniyle kış lastiği ve zincir takmayan araçların rampa çıkmakta zorluk çektikleri bildirildi. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin yolda kalmalara ve kazalara karşı kontrollerini artırdığı kaydedildi.

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