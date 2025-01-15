Balkanlar'dan gelen kar İstanbul'a ilerliyor! Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

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Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dört gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede ayrıca etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Sis ve kar yağışı sürücüleri zorluyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balkanlardan gelen yeni bir kar dalgası, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili oldu ve cadde ile sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı İstanbul’a doğru ilerliyor.

Edirne üzerinden Türkiye’ye giriş yapan ve Balkanlardan geldiği belirtilen kar yağışı, 2 gün önce etkili olan kar dalgasının ardından ikinci kez bölgeyi etkisi altına aldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış, özellikle Malkara ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde caddeler ve sokaklar karla kaplanırken, işe gitmek isteyen vatandaşlar zorlu şartlarla karşılaştı.

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Sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan sürücüler, zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar yürüyerek işlerine ulaşmaya çalıştı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.