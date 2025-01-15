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Balkanlar'dan gelen kar İstanbul'a ilerliyor! Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

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#Kar#Trakya#Kırklareli
Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 09:50

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. Öte yandan Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili oldu ve cadde ile sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı İstanbul’a doğru ilerliyor.

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Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dört gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede ayrıca etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Sis ve kar yağışı sürücüleri zorluyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balkanlardan gelen yeni bir kar dalgası, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili oldu ve cadde ile sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı İstanbul’a doğru ilerliyor.

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Edirne üzerinden Türkiye’ye giriş yapan ve Balkanlardan geldiği belirtilen kar yağışı, 2 gün önce etkili olan kar dalgasının ardından ikinci kez bölgeyi etkisi altına aldı. 

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış, özellikle Malkara ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde caddeler ve sokaklar karla kaplanırken, işe gitmek isteyen vatandaşlar zorlu şartlarla karşılaştı.

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

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Sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan sürücüler, zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar yürüyerek işlerine ulaşmaya çalıştı.

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Balkanlardan gelen kar İstanbula ilerliyor Bölgede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

 

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#Kar#Trakya#Kırklareli

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