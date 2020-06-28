Trakya zehirden arınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Töreni’ne İstanbul’dan video konferans yöntemiyle bağlandı, bir konuşma yaptı. Ergene havzasında yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığını, pek çok tarım ürünü yetiştiğini hatırlatan Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘YEREL YÖNETİMLER HASSASİYET GÖSTERMEDİ’

“Havzanın korunmasıyla ilgili yatırımlar, öncelikle yerel yönetimlerin sorumluğundadır. Bölgedeki yerel yönetimler, maalesef senelerce bu havzanın korunması konusundaki gereken hassasiyeti göstermedi. Plansız şehirleşme ve sanayileşmenin sonucu olan yetersiz alt yapı ve endüstriyel atık suların arıtılmadan nehre verilmesi gibi sıkıntılar sebebiyle Ergene’nin su kalitesi bozuldu.

‘EYLEM PLANINI DEVREYE ALDIK’

2003 yılına gelindiğinde, nehirdeki kirlenme artık çok ciddi boyutlara ulaştı. Sonuçta karşımıza insan sağlığı başta olmak üzeri bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı’nı devreye aldık. İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı, yaklaşık 2.5 milyar liralık bir harcamayla kararlılıkla harekete geçirdik. Plan kapsamında bugüne kadar 395 km’lik dere yatağı temizlendi. Nüfusu 10 binin üzerindeki 12 yerleşim yerinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 38 yerleşim yerindeyse kanalizasyon sistemi inşa edildi. Taşkınlara yönelik tedbirler alındı. Toplam 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak 25 sulama projesinden 24’ü hizmete girdi. Çevreyi kirleten sanayi tesislerini, inşa ettiğimiz 10 ıslah organize sanayi bölgesi çatısı altında topladık. Tekirdağ’da yer alan 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı organize sanayi bölgesindekini devreye aldık.

‘ERGENE HAYATA DÖNECEK’

Ergene 1 ve Çorlu 1 arıtma organize sanayi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak. Ergene 2 organize sanayi bölgesi arıtma tesisini de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl ise Velimeşe’yi hizmete alacak ve böylece 350’ye yakın münferit atık su arıtma tesisini devre dışı bırakmış olacağız. Arıtılarak temiz hale gelmiş suların, Marmara Denizi’ne deşarj edilmesi için derin deniz deşarj projesini başlattık. Projenin deniz kısmı için denizin 4.5 km tabanına döşenen hattı tamamladık. Kara boru hattı, mevcut organize sanayi bölgelerinin yeraltı tünelleriyle bağlantısı sağlıyor ve arıtılmış sanayi suyunu denize taşıyor. Ağustos ayında arıtılmış suların bu hattan denize ilk deşarjı yapılacak. Derin deniz deşarjı projesinin bir diğer önemli ayağı da tünel kısmıdır.

Projeyi bitirdiğimizde 1300’ün üzerinde fabrika sisteme dahil olacak. Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri’nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız. Hepsinden önemlisi Ergene hayata dönecek.

'AMACIMIZ KIDEM TAZMİNATINI GARANTİLİ SİSTEME BAĞLAMAK'

“İşçiden işverene kadar tüm kesimleri huzursuz edecek, asılsız dedikodular yayılıyor” diyerek kıdem tazminatı konusundaki görüşlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘ARANIZDA HALLEDİN BİZ ALET OLMAYIZ’

“Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız, işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Hep söylerim; işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya, bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer ‘Kabine halletsin’ diyorsanız, burada bir art niyet vardır. Kusura bakmayın, böyle bir art niyete ne cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız. Tüm öncü göstergeler, ülkemizin ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Salgına rağmen ilk 5 ayda sadece organize sanayi bölgelerimizde 520 yeni fabrika açıldı. Fabrikalar için özel sektörümüz 8 milyar TL yatırım yaptı. Yine ilk 5 ayda özel sektörü, yatırımlarını desteklemek üzere 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Haziranın ilk 3 haftalık ihracat verileri, mayısa göre yüzde 25 daha fazladır. Yurtdışı piyasaların da toparlanmaya başladığını görüyoruz. Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumumuzu kullanarak ülkemizi küresel düzeyde bir üretim üssü haline dönüştürmek istiyoruz.

EN YÜKSEK KULEDEN İSTANBUL'U İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bitme aşamasındaki Çamlıca’daki TV kulesini ziyaret etti. Erdoğan, denizden 398 metre yüksekteki kulenin 40’ıncı katından İstanbul’u seyretti.