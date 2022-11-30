Trakya için yarın 'kuvvetli yağış' uyarısı! Meteoroloji saat verdi

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya’da görülecek kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinden sonra Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ve batı ilçeleri (Kofçaz, Demirköy, Merkez, Babaeski ve Pehlivanköy) ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde (Hayrabolu ve Malkara) yerel olmak üzere kuvvetli (21–60 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Olası ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.