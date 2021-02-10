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Gündem
Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Trakya için ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı

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Trakya için ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşamdan itibaren Trakya için kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Trakya’da güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88 km/saat) şeklinde esmesinin tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğini kaydetti.

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