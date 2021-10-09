Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmazCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz#Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Yeni hoca ve ilk büyük transfer Dünyanın konuştuğu olayın ardından...Yeni hoca ve ilk büyük transfer! Dünyanın konuştuğu olayın ardından...#Newcastle United
İşte il il vaka sayıları Bakan Koca haritayı paylaştıİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı#Koronavirüs
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
Trafik kazası yapanlar dikkat Vekalet avcıları ortaya çıktıTrafik kazası yapanlar dikkat! Vekalet avcıları ortaya çıktı#Kaza
Antalyada 5 yıldızlı otelde yangın paniği Merdivenle kurtarıldılarAntalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği! Merdivenle kurtarıldılar#Otel
Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...#Lübnan
Hiç abi - kardeşlik yokmuş'Hiç abi - kardeşlik yokmuş'#Mehmet Ali Erbil
Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyorAkrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!#İREM HELVACIOĞLU
Bahçeliden Boğaziçi tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdirBahçeli'den 'Boğaziçi' tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir#Devlet Bahçeli
Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...#Banu Parlak
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Beş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel olduBeş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel oldu#Brittany Murphy
CEOyu bile koltuğundan etti Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldüCEO'yu bile koltuğundan etti! Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldü#Güney Kore
HABERLERGündem Haberleri

Traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Hayvana Şiddet

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişinin traktör römorkunun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Jandarma, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör sürücüsü, römorka bağladığı köpeği sürüklemeye başladı. Olayı gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde köpeğin hareketsiz şekilde sürüklendiği yer aldı. Görüntüleri çeken kişiye yanındaki arkadaşının, "İyi çek bu adamı. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı" dediği duyuldu.

Köpeğin üzerine kaynar su dökmüştü Pes dedirten ifade

İlgili Haber:Köpeğin üzerine kaynar su dökmüştü! 'Pes' dedirten ifade

Görüntüleri inceleyen Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

İlgili Haberler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmazMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Hayvana Şiddet