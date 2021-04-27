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Bahattin ALBAYRAK - DHA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 03:32 | Son Güncelleme:

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan çiftçi Coşkun Çalışkan (39) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayaburnu Mahallesi'nde meydana geldi. İncir bahçesinde çalıştıktan sonra eve gitmek üzere yola çıkan Coşkun Çalışkan idaresindeki 19 NO 386 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine devrildi. Kazada Çalışkan traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Çalışkan'ın cesedi Buharkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Çalışkan'ın sabah saatlerinde incir bahçesine gittiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı belirtildi.

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