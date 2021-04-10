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AA
Haber Giriş: 10.04.2021 - 01:13 | Son Güncelleme:

Traktörü durdurmaya çalışan sürücü, altında kalarak can verdi

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Traktörü durdurmaya çalışan sürücü, altında kalarak can verdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bayır Mahallesi'nde Hüseyin Şahan (60), kullandığı 48 HJ 691 plakalı traktörden el frenini çekmeden indi.

Şahan, hareket eden traktörü durdurmaya çalıştığı sırada devrilmesi sonucu altında kaldı.

Yakınlarının haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahan'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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