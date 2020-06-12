Traktörle çarpışan motosikletli Muhammed öldü

Kaza, dün akşam, Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan güvenlik görevlisi Muhammed Düver'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen traktörle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Düver, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Düver, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

7 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Muhammed Düver'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.