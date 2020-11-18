MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTraktöre bağlı tarım aletine çarpan motosikletlerin sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı
GeriGündem Traktöre bağlı tarım aletine çarpan motosikletlerin sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KONYA (AA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

Traktöre bağlı tarım aletine çarpan motosikletlerin sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Traktöre bağlı tarım aletine çarpan motosikletlerin sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı
Abone Olgoogle-news

Konya'nın Akşehir ilçesinde, traktöre bağlı tarım aletine çarpan motosikletlerin sürücülerinden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Traktöre bağlı tarım aletine çarpan motosikletlerin sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı
Karahüyük Mahallesi'nde, Akşehir istikametinden Konya yönüne doğru seyir halindeki Ali K. (57) idaresindeki 42 UD 692 plakalı motosiklet ile Sefer Ç'nin (57) kullandığı 42 UM 129 plakalı motosiklet, Gürcan A'nın yönetimindeki 42 D 3472 plakalı traktörün arkasındaki tarım aletine çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüleri ağır yaralandı.
Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali K, Konya'ya sevk edilirken hayatını kaybetti. Diğer yaralı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, traktör sürüsücü Gürcan A'yı gözaltına aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle