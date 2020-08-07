Traktör kazasında yaralanmıştı... 8 gün sonra kahreden haber

Kaza, 30 Temmuz günü, Serdivan ilçesine bağlı Yukarıdereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kaan Balcı'nın kullandığı 54 ZM 090 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, Kaan ve oğlu Anıl Bilal Balcı devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle Kaan Balcı traktörün altından çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmaya çevredekilerin de verdiği destekle Anıl Bilal Balcı da traktörün altından çıkarıldı. Baba ve oğlu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.



Kaan Balcı tedavisinin ardından taburcu edilirken, 8 gündür tedavi gören Anıl Bilal Balcı, bugün yaşam savaşını kaybetti.



Anıl Bilal Balcı'nın cenazesi, Yukarıdereköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.