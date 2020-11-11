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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Traktör kasasından düşen Hiray, beyin kanaması geçirdi

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Traktör kasasından düşen Hiray, beyin kanaması geçirdi
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BURSA’da, park halindeki traktörün kasasından düşen Hiray K. (11) ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Hiray'ın hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün İnegöl ilçesi kırsal Kursunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki traktörün kasasına çıkan Hiray K., dengesini kaybederek, basının üzerine düştü. Kanlar içinde kalan küçük çocuk, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hiray K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hiray K.’nın hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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