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Ali LEYLAK/DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Traktör ile pulluk arasında feci ölüm

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Traktör ile pulluk arasında feci ölüm
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arızalanan ve tamir etmeye çalıştığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Abdulkadir Altıparmak (60), hayatını kaybetti. 

Bağlarbaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdulkadir Altıparmak'ın, tarlasında çalışırken, traktörü arızalandı. Tamir etmek isteyen Altıparmak, traktörün altına girdi. Arızayı gidermeye çalışan Altıparmak'ın üzerine bir anda traktör  devrildi. Ağır yaralanan Altıparmak, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince abulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulkadir Altıparmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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