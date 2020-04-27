Traktör ile pulluk arasında feci ölüm

Bağlarbaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdulkadir Altıparmak'ın, tarlasında çalışırken, traktörü arızalandı. Tamir etmek isteyen Altıparmak, traktörün altına girdi. Arızayı gidermeye çalışan Altıparmak'ın üzerine bir anda traktör devrildi. Ağır yaralanan Altıparmak, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince abulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulkadir Altıparmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.