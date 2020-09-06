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Haber Giriş: 06.09.2020 - 20:18 | Son Güncelleme:

Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı

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Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çetin (21) idaresindeki 55 TC 493 plakalı traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada traktör sürücüsü Ramazan Çetin ağır yaralandı. Traktörde yolcu olarak bulunan annesi Gülbeyaz Çetin (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan traktör sürücüsü hava ambulans ekiplerce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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