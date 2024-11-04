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Trajik kaza: 1 polis şehit oldu

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#İstanbul#Bakırköy#Şehit
Trajik kaza: 1 polis şehit oldu
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 07:00

İstanbul Bakırköy’de, dün 05.45 sıralarında 34 BB 7783 plakalı zabıta aracıyla 01 AAJ 443 plakalı otomobil çarpıştı.

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Trafik polisi ekibi, yolda güvenlik önlemi almaya başladı. Şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, yola duba koyan polis memuru Ogün Yürümez’e (33) çarptı. Polis memuru Yürümez, olay yerinde şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Yürümez için dün 14.00’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde resmi tören düzenlendi. Şehit trafik polisinin cenazesi, törenin ardından memleketi Giresun Eynesil’e gönderildi. Otobüs şoförü Ahmet G. (51) gözaltına alındı.

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#İstanbul#Bakırköy#Şehit

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