Trajik kaza: 1 polis şehit oldu

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Trafik polisi ekibi, yolda güvenlik önlemi almaya başladı. Şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, yola duba koyan polis memuru Ogün Yürümez’e (33) çarptı. Polis memuru Yürümez, olay yerinde şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Yürümez için dün 14.00’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde resmi tören düzenlendi. Şehit trafik polisinin cenazesi, törenin ardından memleketi Giresun Eynesil’e gönderildi. Otobüs şoförü Ahmet G. (51) gözaltına alındı.