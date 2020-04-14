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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Trafonun yanına bırakılan cep telefonu ve ayakkabı polisi alarma geçirdi

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Trafonun yanına bırakılan cep telefonu ve ayakkabı polisi alarma geçirdi
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere kapatılan parktaki trafonun yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı ve kemer, polisi harekete geçirdi. Polis, eşyaları incelenmek üzere polis merkezine götürdü.

Çorlu Belediyesi'nin Omurtak Caddesi üzerinde içinde kafelerin bulunduğu park, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. İş yerini kontrole gelen çalışanlar, trafonun yanında bir cep telefonu, ayakkabı ve kemer bulup, polise haber verdi. Parka gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatıp inceleme yaptı. Polis, cep telefonu, ayakkabı ve kemeri, incelemek üzere polis merkezine götürdü.

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