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Trafodan kablo çalarken elektrik akımına kapılıp öldü

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#Bursa#Kablo Hırsızı#Trafo
Trafodan kablo çalarken elektrik akımına kapılıp öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 03:50

Bursa'da, hırsızlık amacıyla girdiği trafo binasında elektrik akımına kapılan Okan S. (25) hayatını kaybetti.

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Olay akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Trafo binasına giren görevliler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, elektrik akımına kapıldığını tespit ettiği kişinin Okan S. olduğunu saptandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Okan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Trafo içerisindeki kabloları kesmeye çalışırken elektrik akımına kapıldığı belirlenen Okan S.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Okan S.'nin, hırsızlık suçundan 14 ayrı kaydının olduğu öğrenildi.

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#Bursa#Kablo Hırsızı#Trafo

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