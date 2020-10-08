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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Trafo yangını paniğe neden oldu

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Trafo yangını paniğe neden oldu
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Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle trafoda yangın çıktı. Trafoda yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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