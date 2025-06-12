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Trafo merkezin alev alev yandı, 115 mahalle elektriksiz kaldı

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#Mardin'de Yangın#Trafo Merkezi Yangını#TEİAŞ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 16:22

Mardin'de, trafo merkezinde aşırı yüklemeye bağlı ısınma nedeniyle yangın çıktı. Yangın söndürülürken 115 kırsal mahallenin elektriği kesildi.

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 Mardin-Kızıltepe kara yolundaki Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı karşısında bulunan ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait Trafo Merkezi’nde, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Trafo merkezin alev alev yandı, 115 mahalle elektriksiz kaldı

SEBEBİ AŞIRI YÜKLEMEYE BAĞLI ISINMA

Trafo merkezinin yer altı kablolarında hasar oluştu. Hasar nedeniyle Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ile 25 mezranın enerjisi kesildi. Acil müdahale ekipleri, zarar gören trafo merkezinin onarımına başladı. İlk incelemelerde yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu çıktığı belirletildi.

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Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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#Mardin'de Yangın#Trafo Merkezi Yangını#TEİAŞ

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