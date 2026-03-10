×
HABERLERGündem Haberleri

Trafikteki yumruklu saldırıya 180 bin lira ceza

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 00:59

Fatih'te trafikte tartıştığı sürücüye hakaret edip otomobilin camını yumruklayan saldırgan sürücüye 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira ceza yazıldı.

İstanbul emniyeti Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriye çalışmasında, Fatih'te bir sürücünün trafik tartışmasında aracından inerek diğer sürücüye hakaret ettiği ve otomobili yumrukladığı belirlendi.

Yapılan incelemede saldırgan sürücünün B.Ş. olduğu belirlendi. Çeşitli sanal medya hesaplarında yayınlanan videonun ardından kimliği tespit edilen saldırgan sürücü B.Ş., polis ekiplerince yakalandı. Hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen B.Ş.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek suçundan 180 bin lira ceza yazıldı. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen B.Ş.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. 

