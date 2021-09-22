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Trafikteki yeni kâbus çakarlı minibüsler

#Çakarlı Minibüs#Trafik#Polis
Trafikteki yeni kâbus çakarlı minibüsler

İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan iş giriş-çıkış saatlerinde ortaya çıkan çakarlı minibüs ve midibüsler, trafiktekilerin yeni kâbusu oldu.

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DHA- Daha çok TEM yolu ve D-100 karayolunda, camları filmli, çakarlı minibüs ve midibüsler, diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor. Zaten yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler bu çakarlı araçların yol istemesi ve sıkıştırmasıyla daha da zorluk yaşıyor. Emniyet şeritlerini de kullanan araçlardan şikâyetçi olan sürücüler yetkilerden duruma çözüm bulmasını istiyor.

‘ADAMIN ÜZERİNE SÜRÜYORLAR’

Sürücüler, kendilerini sıkıştıran minibüsleri cep telefonuyla çekip sosyal medyada da paylaşıyor.

Çakarlı minibüslerin kendilerini trafikte zora soktuğunu söyleyen Fesih Halitli, “Çakarlı minibüslere denk geliyoruz. Genelde minibüsler sıkıntılı zaten. Sıkıntı yaşatıyorlar. Yol istiyorlar, yol istemeyi bırak adamın üzerine sürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Trafikteki yeni kâbus çakarlı minibüsler

SİVİL POLİS SANIYORLAR

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Kime ve hangi kuruma ait oldukları anlaşılamayan bu camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsleri bazı sürücüler sivil polis sanıyor. Sürekli sıkıştırıyorlar diyen bir başka sürücü de “Kazaya sebebiyet veriyorlar. Sıkıntılı işler, devletin bir çözüm bulması lazım. Yoksa olmaz. Sürekli yol istiyorlar. Belki sivil bile değil ama biz öyle görüyoruz” diye konuştu.

‘HEP GÖRÜYORUZ’

Çakarlı minibüslerden şikâyet eden bir taksi sürücüsü, “Sürekli çakarlı minibüsleri görüyoruz. Sürekli yol istiyorlar. Sanki bu yol onlara verilmiş. Biz taksici olduğumuz halde gidemiyoruz, onlar rahat rahat gidiyorlar” dedi.

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#Çakarlı Minibüs#Trafik#Polis