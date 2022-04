Trafikteki tehlike

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazırlanan Elektrikli Scooter Yönetmeliği’ni (e-scooter) 2021’in Nisan ayında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, azami hız sınırı 25 kilometreye çekildi. 16 yaşından küçüklerin e-scooter kullanması yasaklandı. İstanbul’da ise kullanım yaşı 15, hız sınırı da 15 km olarak belirlendi. Tek elle scooter kullanmak, bir scooter’a iki kişi binmek, scooter’da yük taşımak, yaya yollarında sürmek, bir araca asılıp tutunarak kullanmak yasaklandı. Hatta far, kırımızı reflektör ve zil, korna benzeri teçhizat şart koşuldu. Ancak alınan tüm önlemlere ve konulan tüm kurallara rağmen scooter kazaları artarak devam etti.

2 GENÇ DAHA YARALANDI

Gaziantep’te geçen salı 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman S.’nin kullandığı otomobil, dershaneden çıktıktan sonra ayrı ayrı scooter’larla yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak’a çarptı. Ezgi kazada hayatını kaybetti, Şimal ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Ezgi’nin can verdiği bu kazanın ardından ertesi gün, yine aynı mahallede ikinci bir kaza yaşandı. Batıkent Mahallesi’nde kırmızı ışıkta durmayan Nagihan B.’nin kullandığı otomobil, aynı scooter’ı kullanan liseli iki arkadaşa çarptı. Yaralanan, ikisi de 17 yaşındaki Mustafa Koray Karakan ile Cemal Aykaç hastaneye kaldırıldı.

UZMANLAR KONUŞTU:

KURALLARA UYULMUYOR



-Alptekin Işıkalp (İleri sürüş uzmanı): Bu tür scooter-araç kazalarında genellikle scooter kullanan sürücüler hatalı oluyor. Çünkü scooter kullanan kişiler trafik kurallarına hâkim değil. Yaşları küçük, ehliyetsiz sürücüler kullanıyor. Hangi yollarda süreceklerini bilmiyorlar, hız sınırlarına uymuyorlar. Bununla ilgili yönetmelikte de boşluklar var. Bir de hiçbir koruyucu kıyafetleri olmuyor. Kask takmıyorlar. Bu dikkatsizlikler kazalarda ölümlü sonuçlar doğruyor.

HİÇBİR KORUMA BULUNMUYOR

-Rahmi Bar (Güvenli sürüş eğitmeni): Yönetmelikle scooter’ların kaldırımda sürülmesi yasaklandı. Tecrübesiz, herhangi bir ehliyeti olmayan sürücüler yollara inmek zorunda kaldı. Yönetmelikte belirlenen hız sınırı da aşılıyor. Tecrübesiz kişiler korumasız olarak, plakası dahi bulunmayan bu araçları yollarda sürmeye başlaması tehlikelerin yaşanmasına neden oldu. Bu elektrikli ulaşım araçları üzerinde biraz daha kafa yorulması gerekiyor.

ÖZEL YOLLARIN YAPILMASI ŞART

-Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı (İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü): Belediyeler yol güzergâhı belirlerken, en azından EDS olan güzergâhları seçmeliler. EDS her yerde yok ama İstanbul’da var. Yani saatteki hız sınırı 50 kilometre altında olan her yol yerine EDS olan yollar tercih edilirse, her an denetleneceklerini bildikleri için caydırıcı olur. Denetimlerden sorumlu polisin tümüne yetişmesi mümkün olmayacağı gibi, ilave yük olur. Belediyeler, bir an önce scooter’lar için, kesintisiz şekilde özel yollar yapmalı ve bunu planlarına mutlaka işlemeli. Scooter iyi bir ulaşım aracı ama kaportası yok, kullanıcı kazanın bedelini canıyla ödeyecek.

İLK KAZA 2020’DE MEYDANA GELDİ

-Kullanımı hızla artan ve kentlerin çeşitli noktalarında özellikle gençler tarafından ücret karşılığında kiralanan elektrikli scooter’da ilk ölümlü kaza Şubat 2020’de İstanbul Levent’te meydana gelmişti. 17 yaşındaki Okan Yıldız, Büyükdere Caddesi üzerinde scooter’la anayolda ilerlerken lüks bir aracın altında kalarak can vermişti. Kayıtlara geçen bu ilk kazanın ardından scooter kullanımının yaygınlaşması ile şehrin birçok bölgesinden ölümlü kaza haberleri geldi.

SCOOTER’LI ÖLÜME 2 YIL 11 AY HAPİS

İstanbul Ümraniye’de hafif ticari aracın kapısını kontrolsüz olarak açınca, yanından elektrikli scooter’la geçen İlknur Akkaya’nın İETT otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olan Rıza Öndil, ‘taksirle ölüme neden olmak’tan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Aziz ÖZEN / İSTANBUL)