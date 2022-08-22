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Trafikteki tartışmada üzerine otomobilini sürdü

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#Otomobil#Trafik#Tartışma
Trafikteki tartışmada üzerine otomobilini sürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 10:04

Maltepe'de iddiaya göre bir kadın sürücü, trafikte otomobiliyle kendisini sıkıştıran başka bir sürücüyü cep telefonuyla görüntülemek istedi. Buna öfkelenen diğer sürücü otomobilini kadının üzerine sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 7 Ağustos Pazar günü saat 11.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü, caddede aracıyla ilerleyen kadın sürücüyü sıkıştırdı. Bir süre sonra sürücüler otomobillerini caddede durdurdu. Ardından kadın sürücü aracından inerek, cep telefonuyla diğer aracın plakasını görüntülemeye başladı. Bu durumu fark eden diğer sürücü ise otomobilini kadın sürücünün üzerine sürdü.

Trafikteki tartışmada üzerine otomobilini sürdü

OTOMOBİLİYLE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Aracın altında kalmaktan kurtulan kadın sürücü karşı taraf ile tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından adam otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

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#Otomobil#Trafik#Tartışma

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