Trafikteki magandaya tutuklama

Haberin Devamı

Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler içeren 17 maddelik şiddet paketine beklenmeyen bir düzenleme alındı. Teklifin 9’uncu maddesiyle, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun tutuklama nedenlerini düzenleyen 100’üncü maddesinde ‘kasten yaralama’ suçuna ilişkin önemli değişiklik yapıldı. Bugüne kadar, trafikte, sokakta, parkta yaşanan tartışmalı kavgalarda silah kullanılmadığı zaman hâkim tutuklama kararı vermiyordu. Silahla kasten yaralama “katalog suç” kapsamında sayıldığı için, sadece silah olarak sayılan aletlerle yaralama suçu nedeniyle tutuklama kararı alınıyordu. Teklifle, ‘kasten yaralama’ suçunun kapsamı genişletiliyor. Silah olmasa bile yaralamaya sebebiyet vermişse, hâkim tutuklama kararı alabilecek. AK Parti’nin hukukçu kurmayları, yapılan düzenlemenin şehir magandalarına yönelik olduğunu belirterek, düzenlemeyi şöyle anlattılar: “Trafikte birkaç kişi arabadan inip, başka bir aracın üzerine çıkıp kırıyor, döküyor. İçindekini dövüyor, sopalarla yaralıyor. Ama bu silahla yaralama sayılmadığı için tutuklama kararı çıkmıyor.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYA YARGISI

Hâkim yasa gereği, tutuklama kararı almadığı için kamuoyunda infiale neden oluyordu. Sonra olay, sosyal medyaya düşüyor. Tepkiler nedeniyle tutuklama kararı çıkıyor. Şimdi yapılacak düzenleme ile bu tip olayların önüne geçiliyor. Kasten yaralama suçu katalog suç kapsamına alınıyor. Saldırganların tutuksuz yargılanabilmesinin önü açılıyor. Bu durum hem mağdurun psikolojisi açısından hem de kamuoyu açısından önemli olacak. Hâkimlere silah olmasa bile yaralama suçundan tutuklama konusunda takdir yetkisi veriliyor. Tutuklu yargılama yapılabilecek.”