Trafikteki maganda kurÅŸunu can aldÄ±

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Olay, gece saat 00.15 sÄ±ralarÄ±nda AvcÄ±lar YeÅŸilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re askerlik gÃ¶revini tamamladÄ±ktan sonra Ä°stanbulâ€™a ailesinin yanÄ±na dÃ¶nen Can Terekeme ile akrabasÄ± olan 3 kiÅŸi otomobille seyir halindeydi. BaÅŸka bir otomobildeki magandanÄ±n rastgele ateÅŸ ettiÄŸi silahlardan Ã§Ä±kan mermilerden biri iÃ§inde Can Terekeme, Engin A., Eray A. ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Yemen A.â€™nÄ±n bulunduÄŸu otomobilin bagaj kÄ±smÄ±na isabet etti.

BAGAJI VE Ä°KÄ° KOLTUÄžU DELEREK GEÃ‡TÄ°

Bagaj kÄ±smÄ±nÄ± delip geÃ§en mermi, arka koltukta oturan Can Terekeme'yi ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Yemen A.â€™yÄ± yaraladÄ±. Kendisinin ve arka koltuktaki akrabasÄ± Can Terekemeâ€™nin yaralanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yemen A. hemen otomobili durdurdu. YanlarÄ±nda bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Engin A. ve Eray A. aynÄ± otomobille iki yaralÄ±yÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Merminin akciÄŸerlerinde bÃ¼yÃ¼k hasar oluÅŸturduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Can Terekeme hastanede yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Yemen A.'nÄ±n ise durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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YAKINLARI HASTANEDE SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°

AcÄ± haberi alan yakÄ±nlarÄ± hastanede sinir krizi geÃ§irdi. Beyaz bir otomobil iÃ§inde Ã§evreye rastgele ateÅŸ eden magandanÄ±n olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Polis ekiplerinin kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliyi yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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