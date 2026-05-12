Trafikte yol verme kavgası! Aracın camını yumrukladı: 'Karakola gel' diye bağırdı

#Üsküdar#Trafik Kavgası#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 11:31

Üsküdar’da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücü önünü kestiği aracın camına ve kaputuna yumruk attı. Saldırgan sürücü 'Karakola gel' diyerek diğer sürücüye bağırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Mehmet K. (45) polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Altunizade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K., aracıyla oğlunu okula bıraktıktan sonra caddede ilerlemeye başladı. Cadde sonunda bulunan otoparkın olduğu noktadan U dönüşü yapan Mehmet K., bu sırada 34 ETY 53 plakalı aracın sürücüsünün dönüş yapılmayan yerden dönmeye çalıştığını gördü. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücü, aracıyla Mehmet K.’nin aracının önünü kesti.

ŞOFÖR CAMINA VE KAPUTA YUMRUK ATTI

Araçtan inen sürücü, Mehmet K.’ye hakaret ettikten sonra aracın şoför camına iki kez, kaputuna sert şekilde yumruk attı. Sürücü daha sonra 'Karakola gel' diyerek diğer sürücüye bağırdı. O anlar Mehmet K. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden Mehmet K., kendisine hakaret ettiğini ve aracının önünü kestiğini belirttiği sürücüden şikayetçi oldu. Mehmet K.'nin olay nedeniyle aracında herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

