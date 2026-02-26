Trafikte yenidoğan bebekli aileye tabancalı tehdit

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Tuncay E., ilçedeki özel bir hastanede bir gün önce doğum yapan eşi Meyrem E. ve yenidoğan bebekleri Duru E.’yi evlerine götürmek için 41 TM 158 plakalı aracıyla yola çıktı.

Aracıyla seyir halindeki Tuncay E. ile 41 BV 079 plakalı cipin sürücüsü B.V. arasında sokak üzerinde iddiaya göre ‘yol verme’ meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.V., cipten, araca doğru tabanca gösterdi. Bunun üzerine Tuncay E., durduğu aracından inerek, cep telefonuyla cip ve B.V.’yi kayda aldı. Daha sonra B.V., cipiyle bölgeden uzaklaştı. Tuncay E. ise polise giderek şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında polis, olayda kullanmış olduğu tahmin edilen tabancayla B.V.’yi gözaltına aldı. B.V.’nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.