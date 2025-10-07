Trafikte yeni dönem... Magandalara 200 bin liraya kadar ceza

Haberin Devamı

Türkiye, Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek trafik yasası değişikliğiyle yeni bir karayolları rejimine giriyor. 36 maddelik ‘Karayolları Trafik Teklifi’yle yolların kuralları yeniden yazılıyor. Kamuoyunda “trafik magandası” olarak bilinen kural tanımaz agresif sürücüler ile başkalarının hayatları için de tehlike oluşturanlara caydırıcı yaptırımlar geliyor. Yeni suç tanımları ve ceza miktarlarının yanı sıra trafikte sayıları her geçen gün artan tüm motosikletler zorunlu trafik sigortası kapsamına alınıyor. Zincirleme yaptırımla ihlallerin tekrarı halinde cezalar kademeli yükseltilirken, bazı özel durumlarda ehliyetin iadesi için “psiko-teknik rapor” istenecek.

MAGANDALAR VE AGRESİFLER

* Teklife göre trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inenlere 180 bin lira para cezası kesilecek. Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten yasaklanacak.

Haberin Devamı

* Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri iki yıl geri alınacak.

* Saldırı amaçlı araçtan inme ve hız yarışı gibi bazı özel yasaklarda ehliyetin iadesi için “psiko-teknik rapor” istenecek. Bu eylemleri basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yayan ve övenlere ayrıca 25 bin lira ceza kesilecek.

MAKAS, DRİFT VE ABART EGZOS

* Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenler, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenler, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durduranlar 90’ar bin lira cezaya çarptırılacak. Ayrıca sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek.

* Mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte (abarth egzoz-özel ses düzenekli) olması durumunda 16 bin lira ceza uygulanacak.

Haberin Devamı

* Drift atmanın cezası 46 bin 392 liradan 140 bin liraya çıkarılacak ve sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak. Bu kişiler de psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek. Araçlarda yönetmeliğe uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları için 21 bin lira ceza uygulanacak.

OLAY YERİNİ TERK YASAĞI

* Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, güvenlik görevlisinin iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

* Motorlu bisiklet sahipleri de zorunlu olarak trafik sigortası yaptıracak.

* Karayolları Yasası’na “elektrikli skuter” kavramı ekleniyor. Böylece ilk kez, skuter “motorsuz araç” sayılacak ve “genel hükümlere bağlı olarak” kullanıcıları hukuki sorumluluk üstlenecek.

Haberin Devamı

* Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlar dışında da illerin hava ve iklim şartlarına göre bazı şartlarda kış lastiği zorunlu olacak.

AŞIRI HIZDA EL KOYMA

Hız sınırlarına uymayanlara cezalar artırılıyor. Hız sınırlarını 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek. Hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla aşanların gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise 90 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak. Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle alınacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Haberi görüntüle

DEĞİŞİKLİK ÖNERGELERİ

Cumhur İttifakı, Adalet Komisyonundan 36 madde olarak geçen torba teklifi büyük ölçüde değiştirmeden Genel Kuruldan çıkarmayı hedefliyor. AK Parti yönetimi, kamuoyunda eleştirilere neden olan hız cezalarıyla ilgili baremlerde değişiklik önergeleri hazırladı.

Muhalefet partileri de teklifin özellikle radar baremleri, konvoy yasağı ve fahiş buldukları ceza miktarlarında değişiklik istiyor

MEVCUT CEZALAR NE KADAR ARTACAK

* Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 18 bin 677 liradan 40 bin liraya.

* Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araçları kullananlara 18 bin 677 liradan 200 bin liraya.

Haberin Devamı

* Kırmızı ışık ihlali 2 bin 167 liradan 5 bin liraya. Bir yıl içinde ikinci defa ihlalde 10 bin, üçüncüde 15 bin, beşincide 30 bin, altıncıda 80 bin lira.

* Seyir hâlinde cep telefonu kullanma 2 bin 167 liradan 5 bin liraya. Bir yıl içinde birinci tekrarda 10 bin lira, iki veya daha fazla tekrarında 20 bin lira ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınır.

* Alkollü araç kullanma 9 bin 267 liradan 25 bin liraya. Bir yıl içinde birinci tekrarında 50 bin lira, ikinci tekrarında 150 bin lira.

* Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 47 bin 842 liradan 150 bin liraya.

* Uyuşturucu veya alkol maddelerin kullanılıp kullanılmadığının tespiti için test yaptırmayan sürücülere 26 bin 557 liradan 150 bin liraya.

* Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymayanlar 993 liradan 5 bin liraya.

* Emniyet kemeri kullanmama 993 liradan 2 bin 500 liraya. Bir yıl içinde dört ve üzeri tekrarda sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınır.

* Kask takmayan motosiklet sürücü ve yolcusuna 993 liradan 2 bin 500 liraya. Bir yıl içinde birinci tekrarında 5 bin lira daha fazla tekrarında 10 bin lira.

* Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılanlara 4 bin liradan 46 bin liraya.

* Çalışma ruhsatı almadan çalışan ticari araçlara 46 bin liradan 140 bin liraya. Alınan ruhsatta belirtilen faaliyet dışında çalışanlara 18 bin 677 liradan 46 bin liraya. Ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi dışında çalışanlara 9 bin 267 liradan 20 bin liraya.

* Takograf bulundurmayanlara 4 bin 512 liradan 75 bin liraya.

* Taksimetre bulundurmayanlara 4 bin 512 liradan 46 bin liraya.