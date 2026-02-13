Trafikte yeni dönem... Cezalar katlandı

Haberin Devamı

Plakayı tahrif eden ya da sahte plaka kullanan sürücülere:

- 140 bin lira idari para cezası verilecek ve araçları 30 gün trafikten menedilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 280 bin liraya, men süresi ise 60 güne çıkacak. Plakasız araç kullananlara 46 bin lira ceza kesilecek, ehliyetleri 30 gün geri alınacak.

Hız sınırına uymayanlara:

- Karayolları Trafik Kanunu’nun hız sınırlarına uyma zorunluluğuna yönelik hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmayacak.

- Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, hız sınırlarını aşanlara yaptığı ihlale göre 2 bin lira ile 30 bin lira idari para cezası verilecek. Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında aşanlara da yine yaptığı ihlale göre 2 bin liraile 30 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Haberin Devamı

- Hız denetim cihazlarının yerini tespit eden ya da sürücüyü uyaran cihazların imal ve ithali yasaklanacak. Bu cihazları üreten veya ithal edenlere 370 bin lira, araçta bulunduranlara 185 bin lira ceza kesilecek ve cihazlara el konulacak.

Gözden Kaçmasın Meclis’te kavgayı çıkaran talimat kimden geldi Haberi görüntüle

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE PSİKİYATRİK MUAYENE

- Kırmızı ışık ihlalinin cezası 5 bin liraya yükseltilecek. Bir yıl içinde tekrarı halinde cezalar kademeli olarak 80 bin liraya kadar çıkacak. Üç ihlalde ehliyete 30 gün, dörtte 60 gün, beşte 90 gün el konulacak; altıncı ihlalde ise ehliyet iptal edilecek. Yeniden belge almak isteyenlerin tüm cezaları ödemesi, psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatrik muayeneden geçmesi gerekecek.

Haberin Devamı

Seyir hâlinde cep telefonu kullananlar:

- 5 bin lira ceza verilecek. İhlalin tekrarı halinde ceza 10 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde 20 bin liraya çıkacak ve her seferinde ehliyetlere 30 gün el konulacak. Emniyet kemeri takmayanlara ise 2 bin 500 lira ceza uygulanacak.

Ehliyetsiz araç kullananlar:

- 40 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti geçici olarak alınmasına ya da iptal edilmesine rağmen araç kullananlara 200 bin lira ceza verilecek. Bu sürücülere araç kullandıran işletmelere de 40 bin lira ceza uygulanacak.

- Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyonun cezası artırılırken, taksimetresi olmayan taksilere 185 bin lira ceza kesilecek. Abarth egzoz kullananlara 16 bin lira ceza verilecek ve araçlar 30 gün trafikten menedilecek.

Haberin Devamı

- Arkadan çarpmaya karşı dirençli tamponu bulunmayan araçlar da eksikleri giderilene kadar trafikten çekilecek.

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek ve 150 bin lira ceza kesilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri için 5 yıl beklemeleri, sürücü kursunu tamamlamaları ve sağlık raporu almaları gerekecek. Ölçüm yaptırmayı reddedenlere de 150 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 5 yıl geri alınacak.

- 0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya çıkarılacak. İkinci ihlalde 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak.

DRİFT ATAN YANDI

Haberin Devamı

- 140 bin lira ceza uygulanacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inenlere 180 bin lira para cezası verilecek. Ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk eden sürücüler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

KAÇANA 200 BİN LİRA

- ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza verilecek, ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları trafikten menedilecek. Geçiş hakkı vermeyen sürücülere de 46 bin lira ceza uygulanacak.