Trafikte vahşice saldırdı! 8 yıl istendi

İddiaya göre Etyemez, diş hekimi Genç’e küfrederek üzerine yürüdü. Daha sonra Genç’in kullandığı otomobilin üstüne çıkıp tekmeleyen Etyemez, aracının camını kırdı. Genç’in şikâyeti üzerine Etyemez gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Emre Etyemez, tepkilerden sonra yeniden gözaltına alındı. Olay günü aracında eşi Gülizar Etyemez ile baldızı Buse Keleş’in olduğunu ifadesinde belirten Emre Etyemez, “Eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan dolayı sinirlerime hakim olamadım. Onu tehdit etmedim, hakaret etmedim ve darp etmedim. Sadece sinirlenerek aracına zarar verdim. Pişmanım” dedi. Etyemez, mahkeme ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZLAŞAMADILAR

Tarafların uzlaşma sağlamaması üzerine tutuklu Etyemez hakkında ‘hakaret, yaralama, tehdit ve mala zarar vermek’ suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ayrıca Emre Etyemez’in eşi Gülizar Etyemez ile baldızı Buse Keleş’in de hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle yargılanmaları istendi.

İddianamede, Emre Etyemez’in Sena Koçak Genç’e hakarette bulunduğu, tehdit ettiği, sol kolu ve sol bacağına vurarak yaraladığı ve aracının üzerinde zıplayarak araca kasten zarar verdiği de belirtildi.