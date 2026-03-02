×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü hastanelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kavgası#Sürücü Kavgası#Serdivan
Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 11:59

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, kavşakta tekme yumruk kavga eden 2 sürücü yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Serdivan’da 2’nci Cadde girişindeki kavşakta meydana geldi. Trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inerek birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada sürücülerden birinin omzu çıktı ve başından yaralandı, diğer sürücü de başından yaralandı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü hastanelik oldu

SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 sürücü ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü hastanelik oldu

Olayın ardından taraflardan birinin yakınlarının olay yerine gelmesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kavgası#Sürücü Kavgası#Serdivan

BAKMADAN GEÇME!