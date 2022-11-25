HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Trafikte tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sürücüye levyeli saldÄ±rÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#BakÄ±rköy#Levye
Trafikte tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye levyeli saldÄ±rÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 25, 2022 09:39

Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y'de D - 100'de 4 kiÅŸi, trafikte yol verme tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye levye, tekme ve yumruklarla saldÄ±rdÄ±. YaÅŸananlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Haberin DevamÄ±

Olay, dÃ¼n sabah saatlerinde D 100 Karayolu Ã¼zerinde Ä°ncirli mevkiinde yaÅŸadÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, hafif ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ arasÄ±nda yol verme tartÄ±ÅŸmasÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Yolda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma sonrasÄ± hafif ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, otomobilin Ã¶nÃ¼ne kÄ±rarak araÃ§tan indi.

Trafikte tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye levyeli saldÄ±rÄ±
Hafif ticari araÃ§tan inen 4 kiÅŸi, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne levye, tekme ve yumruklarla saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Ä°Ã§lerinde birinin engel olmasÄ±yla hafif ticari araca binen kiÅŸiler uzaklaÅŸtÄ±.

Â

Trafikte tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye levyeli saldÄ±rÄ±

O ANLAR KAMERADA

Haberin DevamÄ±

YaÅŸanan tÃ¼m bu anlar bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, 4 kiÅŸilik bir grubun otomobilin iÃ§inde bulunan kiÅŸiye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, iÃ§eriden birisinde levye olduÄŸu, diÄŸerinin ise tekme ve yumruklarla otomobile vurduÄŸu, ardÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Trafikte tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye levyeli saldÄ±rÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°stanbul#BakÄ±rköy#Levye

BAKMADAN GEÃ‡ME!

MuhteÅŸem bir hikaye nasÄ±l da kÃ¢busa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ | Manchester Uniteddan ayrÄ±lan Ronaldo ÅŸimdi ne yapacak

MuhteÅŸem bir hikaye nasÄ±l da kâbusa dönüÅŸtü? | Manchester United'dan ayrÄ±lan Ronaldo ÅŸimdi ne yapacak?

#2022 Dünya KupasÄ±
Ä°ÅŸte Togg c-suv bÃ¶yle Ã¼retiliyor

Ä°ÅŸte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg
Ã‡ocuklar arasÄ±nda â€˜virÃ¼s kokteyliâ€™ dolaÅŸÄ±mda Ebeveynler iÅŸe gidemiyor... RSV nasÄ±l bu kadar gÃ¼Ã§lendi

Çocuklar arasÄ±nda â€˜virüs kokteyliâ€™ dolaÅŸÄ±mda! Ebeveynler iÅŸe gidemiyor... RSV nasÄ±l bu kadar güçlendi?

#RSV

BAKMADAN GEÇME!

MuhteÅŸem bir hikaye nasÄ±l da kÃ¢busa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ | Manchester Uniteddan ayrÄ±lan Ronaldo ÅŸimdi ne yapacak

MuhteÅŸem bir hikaye nasÄ±l da kâbusa dönüÅŸtü? | Manchester United'dan ayrÄ±lan Ronaldo ÅŸimdi ne yapacak?

#2022 Dünya KupasÄ±
Ä°ÅŸte Togg c-suv bÃ¶yle Ã¼retiliyor

Ä°ÅŸte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg
Ã‡ocuklar arasÄ±nda â€˜virÃ¼s kokteyliâ€™ dolaÅŸÄ±mda Ebeveynler iÅŸe gidemiyor... RSV nasÄ±l bu kadar gÃ¼Ã§lendi

Çocuklar arasÄ±nda â€˜virüs kokteyliâ€™ dolaÅŸÄ±mda! Ebeveynler iÅŸe gidemiyor... RSV nasÄ±l bu kadar güçlendi?

#RSV