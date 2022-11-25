Trafikte tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye levyeli saldÄ±rÄ±

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Olay, dÃ¼n sabah saatlerinde D 100 Karayolu Ã¼zerinde Ä°ncirli mevkiinde yaÅŸadÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, hafif ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ arasÄ±nda yol verme tartÄ±ÅŸmasÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Yolda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma sonrasÄ± hafif ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, otomobilin Ã¶nÃ¼ne kÄ±rarak araÃ§tan indi.

Hafif ticari araÃ§tan inen 4 kiÅŸi, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne levye, tekme ve yumruklarla saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Ä°Ã§lerinde birinin engel olmasÄ±yla hafif ticari araca binen kiÅŸiler uzaklaÅŸtÄ±.

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YaÅŸanan tÃ¼m bu anlar bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, 4 kiÅŸilik bir grubun otomobilin iÃ§inde bulunan kiÅŸiye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, iÃ§eriden birisinde levye olduÄŸu, diÄŸerinin ise tekme ve yumruklarla otomobile vurduÄŸu, ardÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.