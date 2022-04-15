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Trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu! 'Mağdurum, psikolojim bozuldu'

#İstanbul#Eyüpsultan#Trafik
Trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu Mağdurum, psikolojim bozuldu

İstanbul Eyüpsultan'da iki hafif ticari aracın sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracına binerek uzaklaşmak isteyen Yasin Balkan'ı diğer araçtakiler takip edip, camdan uzattıkları sopayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Balkan, "Beni sopayla kovaladı. Mağdurum. Psikolojim bozuldu" dedi.

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Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Alibeyköy-Hasdal TEM Bağlantı yolunda yaşandı. İddiaya göre, hafif ticari aracıyla ilerleyen Yasin Balkan ile bir başka hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde Yasin Balkan aracını sürerek uzaklaşmak istedi. Ancak diğer araçtakileri bırakmayıp onları takip etti. Takip edenler hareket halindeyken araçlarının camından sopa uzatıp Yasin Balkan'ın aracına defalarca vurdu. Saldırganlar ardından yollarına devam ettiler. Yanındaki arkadaşı o anları cep telefonu kamerasına kaydederken Balkan, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu Mağdurum, psikolojim bozuldu

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"BENİ SOPAYLA KOVALADI... MAĞDURUM... PSİKOLOJİM BOZULDU"

Başına gelenleri anlatan Yasin Balkan, "TEM Otoyolu'na bağlanacaktım, yolumda giderken trafiğe takıldık. Trafikte şeridimde beklerken bir kişi sinyal vermeden önüme atladı. Ben haliyle bir sefer korna çaldım. Herhalde korna çalmama sinir oldu. Geldi ilk başta önümü kesti. Ben de olay çıkacağını anladım, bana saldırıp magandalık yapacağını anladım, aracımın kapısını kilitleyip ilerledim. Peşimden gelip takip etti. Camından bir sopa çıkardı. Yanımda arkadaşım vardı, bu anları çekmesini istedim. Bana sopayla zarar vermeye çalıştı. Aracımın aynasını kırdı, arka tarafına bayağı hasar verdi. Ben de kaçınca tekrar peşimden geldi ve beni sopayla kovaladı. Mağdurum. Psikolojim bozuldu. Böyle bir şeyin olmaması lazımdı. Araçta yanımda ailemden birisi olabilirdi, kız arkadaşım olabilirdi, küçük bir çocuk olabilirdi. Bunlar kötü şeyler. Bu maganda hakkında umarım gerekenler yapılır. Şikayetçiyim. Hiçbir şey yapmamama rağmen tehdit ederek sopayla kovaladı" dedi. 

Trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu Mağdurum, psikolojim bozuldu

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#İstanbul#Eyüpsultan#Trafik

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