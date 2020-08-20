MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi
GeriGündem Trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KORKMAZ - DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi
Abone Olgoogle-news

Zeytinburnu'nda otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi.

Olay, Zeytinburnu Kennedy Caddesinde 5 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Halis Demir Kennedy Caddesinde seyir halindeyken makas attığı iddia edilen bir otomobilin sürücüsü ile gerginlik yaşadı.

Gerginlik seyir halinde devam ederken otomobilin sürücüsü Demir'e silah gösterdi. O anlar motosiklet kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi

OLAY ANI MOTOSİKLET KAMERASINDA

Motosiklet kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü Halis Demir, seyir halinde ilerlerken otomobil sürücüsüyle tartışıyor. Ardından otomobil sürücüsü Demir'e silah gösteriyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle