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Trafikte tartıştığı eski kocasını vurdu

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#Nevşehir#Nevşehir Devlet Hastanesi#Otomobil
Trafikte tartıştığı eski kocasını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 20:40

Nevşehir'de trafikte tesadüfen karşılaşan eski eşler Sami K.(34), ve Pınar Ç. tartışmaya başladı. Bulunduğu otomobilden kendisini dışarı çıkarmak isteyen eski eşi Sami K.'yı tabancayla vuran Pınar Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, bugün saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre Sami K., yönetimindeki 50 AB 934 plakalı otomobille seyir halindeyken, eski eşi Pınar Ç.'nin bir başka otomobilde olduğunu gördü. Bunun üzerine otomobilin önünü kesen Sami K., Pınar Ç.'yi indirmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Pınar Ç., çantasından çıkardığı tabancayla Sami K.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınar Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sami K., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Pınar Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#Nevşehir#Nevşehir Devlet Hastanesi#Otomobil

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