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Trafikte tartıştı; Şişli'de arkadaşlarıyla iş yerini bastı

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#İSTANBUL#Şişli#Polis
Trafikte tartıştı; Şişlide arkadaşlarıyla iş yerini bastı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 13:21

ŞİŞLİ'de bir sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişinin iş yerini bastı. Arkadaşlarıyla iş yerine gelen sürücü, tartıştığı kişiyi darbetti. Bir kişi ise silahını çıkararak art arda havaya ateş etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, Okmeydanı İzzet Baba Sokak üzerinde 6 Nisan Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki sürücü yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücüler daha sonra araya girenlerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştı. Taraflardan biri, tartışmanın ardından 5 arkadaşıyla diğer sürücünün iş yerini bastı. Trafikte tartıştığı sürücüyle yeniden kavgaya tutuştu.

Tarafların arkadaşlarının da kavgaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. O sırada bir kişi ise yanındaki silahını çıkararak art arda havaya ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerine gelen kişiler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

HAVAYA ATEŞ ETTİ

Tarafların tartışması ve kavga etmeleri ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, arkadaşları ile trafikte tartıştığı kişinin iş yerine gelen sürücü, tartıştığı kişiyi darp etti. Tarafların birbirine girdiği kavgada bir kişi silahını çıkararak art arda ateş etti. Yaşanan kavga araya girenlerin yardımıyla son buldu. İki otomobil ile iş yerine gelenler ise araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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Polis olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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#İSTANBUL#Şişli#Polis

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