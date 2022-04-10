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Trafikte tartışma büyüdü, iki sürücü birbirine girdi

#İstanbul#Pendik#Trafik

Trafikte tartışan iki sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde araçlarından inerek kavga etti. TIR sürücüsü, otomobilden inen diğer sürücüyü yere yatırarak tartakladı.

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Kavga, Pendik - Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda meydana geldi. Bir otomobil ve TIR sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. TIR sürücüsü, aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına geldi. TIR sürücüsü, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye çalıştı.

Otomobilinden inen sürücü tekme atmak isterken, TIR sürücüsü tarafından yere düşürüldü. TIR sürücüsünün, otomobil sürücüsünün üzerine de çıktığı kavga bir süre devam etti.

Bu sırada trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Araç sürücüleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

İşte Fotoğrafları

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki çektiSosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki çektiHaberin Tüm Görselleri
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#İstanbul#Pendik#Trafik

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