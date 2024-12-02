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Trafikte sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

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#Trafik#Kavga#Sürücü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 08:46

BAKIRKÖY’de D-100 Karayolu'nda ilerleyen iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında sürücülerden biri aracıyla diğerinin önünü kesti. İki sürücü arasında yaşanan kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kavga, Cumartesi günü öğle saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında, sürücülerden biri aracıyla diğer aracın önünü kesti. Aracından inen sürücü diğer sürücünün camına yumruk attı. Aracının camı yumruklanan sürücü bir süre sonra aşağı indi. Kavga tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücüleri araya giren vatandaşlar ayırdı. O anlar başka bir sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

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#Trafik#Kavga#Sürücü

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