MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafikte sürücüleri şaşırtan görüntü
GeriGündem Trafikte sürücüleri şaşırtan görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Trafikte sürücüleri şaşırtan görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafikte sürücüleri şaşırtan görüntü
Abone Olgoogle-news

Kayseri'de, trafikte çekici marifetiyle çekilen tırı gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda kaydedilen görüntüde, çekici marifetiyle çekilen ve sanayiye götürülen tır, yolda ilerleyen sürücüleri şaşırttı. Çekicinin arkadan çektiği ve tırın ön tarafını gören sürücüler, bir an tırın ters yönden ilerlediğini sandı.
Sürücüler, araca yaklaştıkça durumun farklı olduğunu ve tırın çekici tarafından çekildiğini fark etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle