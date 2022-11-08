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Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler güçlükle durdurdu

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#Ankara#Trafik#Hastane
Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler güçlükle durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 15:40

ANKARA'da, sürücüsü seyir halindeyken baygınlık geçirince metrelerce sürüklenen otomobil, diğer sürücüler tarafından güçlükle durduruldu. Sürücülerin peşinden koşup, camdan içeri sarkarak aracı durdurma çabası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, otomobiliyle seyir halindeyken bilinmeyen nedenle baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, refüje çarpıp, yolda ilerlemeye devam etti. Durumu fark eden diğer sürücüler, araçlarından inerek, fenalaşan sürücünün yardımına koştu ancak otomobilin kapıları kilitli olduğu için zor anlar yaşandı. Servis şoförü Serkan Kaya, açık camdan içeri sarkıp, el frenine ulaşarak aracı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. Başka sürücü de yolcu kapısından tutarak aracı durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, çevredekiler tarafından kapısı açılarak durduruldu. Baygınlık geçiren kadın ise sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler güçlükle durdurdu

'KADIN, ARAÇ İÇİNDE BAYGIN HALDEYDİ'

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Çevredekilerin trafikte sürüklenen otomobili durdurma çabası ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobili durduranlardan servis şoförü Serkan Kaya, DHA'ya konuştu. Kaya, "Trafikte seyir halindeydim. Bir bayan aracıyla ilk önce refüje çarptı, baygınlık geçirdiğini gördüm çünkü çok yavaş şekilde gidiyordu. Biz araç yavaş yavaş ilerleyince bir şey olduğunu anladık. Ben arabamı kenara çektim. Dörtlülerimi yakarak müdahale etmek için aracın arkasından koşmaya başladım. El frenini çekmeye, frene basmaya çalıştım.

Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler güçlükle durdurdu

Giderken de ayağım takıldı, yoruldum. Kapıya yaslanmaktan kaburgam ezildi. Diğer sürücülerden de yardım istedik. Araç metrelerce gitti. Vücudumun yarısını camdan içeriye soktum; ancak elim yetişmedi. Durdurabilmek için baya uğraştık. Uzun uğraşlar sonucunda diğer arkadaşlarla kapıyı açmayı başardık. Diğer arkadaş sonunda müdahale ederek aracı durdurdu. Kadın, araç içerisinde baygın haldeydi. Olay yerine hemen polis ve motorlu ambulans ekibi geldi. Hemen müdahale ettiler" dedi.

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#Ankara#Trafik#Hastane

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