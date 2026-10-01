Trafikte "sıkıştırma" kavgası: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kaydedildi

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Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kamiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü kadın trafikte ilerlediği sırada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı.

Bunun üzerine motosiklet sürücüsü kadına küfür etti. Kadının yanında yolcu koltuğunda bulunan eşinin araçtan inmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının eşiyle motosiklet sürücüsü birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

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KADINA KÜFÜR ETTİ; TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

Kavganın ardından motosiklet sürücüsü, küfür ve hakaretlerini sürdürerek motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Otomobildeki çift ise kavganın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, iki kişinin tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar görülüyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı anlar da yer alıyor.