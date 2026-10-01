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Trafikte "sıkıştırma" kavgası: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kaydedildi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kavgası#İstanbul Büyükçekmece#Yol Verme Tartışması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 10:10

İstanbul, Büyükçekmece’de otomobil sürücüsü kadın ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesinden çıkan tartışma, tarafların tekme ve yumruklarla birbirine girdiği kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kamiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü kadın trafikte ilerlediği sırada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı.

Trafikte sıkıştırma kavgası: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kaydedildi

Bunun üzerine motosiklet sürücüsü kadına küfür etti. Kadının yanında yolcu koltuğunda bulunan eşinin araçtan inmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının eşiyle motosiklet sürücüsü birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Trafikte sıkıştırma kavgası: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kaydedildi

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KADINA KÜFÜR ETTİ; TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

Kavganın ardından motosiklet sürücüsü, küfür ve hakaretlerini sürdürerek motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Otomobildeki çift ise kavganın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte sıkıştırma kavgası: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kaydedildi

Görüntülerde, iki kişinin tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar görülüyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı anlar da yer alıyor.

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#Trafik Kavgası#İstanbul Büyükçekmece#Yol Verme Tartışması

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